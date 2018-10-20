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Mehmet Ekici, 15 dakika oynayabildi!

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında 61. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici, 76. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Ekici, 15 dakika oynayabildi!
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20 Ekim 2018 20:42
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta Mehmet Ekici, sadece 15 dakika oyunda kalabildi.

61. dakikada Andre Ayew yerine oyuna giren ve etkili bir futbol sergileyen Ekici, 76. dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Göz yaşlarıyla saha kenarına gelen Mehmet Ekici'nin yerine karşılaşmaya Alper Potuk dahil oldu.

Bu arada iyi bir futbol ortaya koyan Mehmet Ekici'nin 74. dakikada kullandığı frikik üst direkten döndü.

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