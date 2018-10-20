'nin deplasmandaile oynadığı maçtasadece 15 dakika oyunda kalabildi.61. dakikada Andre Ayew yerine oyuna giren ve etkili bir futbol sergileyen Ekici, 76. dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.Göz yaşlarıyla saha kenarına gelen Mehmet Ekici'nin yerine karşılaşmaya Alper Potuk dahil oldu.Bu arada iyi bir futbol ortaya koyan Mehmet Ekici'nin 74. dakikada kullandığı frikik üst direkten döndü.