Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe 9. hafta maçta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti bu maçla birlikte 4 maça çıktı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 9 haftada sadece 9 paun alabildi.
Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre; bu sonucun hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soluğu soyunma odasında aldı. Teknik ekip ve futbolcularla bir konuşma yaptığı ifade edildi.
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Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti bu maçla birlikte 4 maça çıktı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 9 haftada sadece 9 paun alabildi.
Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre; bu sonucun hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soluğu soyunma odasında aldı. Teknik ekip ve futbolcularla bir konuşma yaptığı ifade edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın