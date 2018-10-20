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Maç bitti, Ali Koç soyunma odasına indi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor ile oynanan maçın ardından soluğu soyunma odasında aldı.

Maç bitti, Ali Koç soyunma odasına indi!
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20 Ekim 2018 21:43
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Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe 9. hafta maçta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti bu maçla birlikte 4 maça çıktı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 9 haftada sadece 9 paun alabildi.

Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre; bu sonucun hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soluğu soyunma odasında aldı. Teknik ekip ve futbolcularla bir konuşma yaptığı ifade edildi.

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