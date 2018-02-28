PFDK, Fernandao için olağanüstü toplandı!

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, Fenerbahçeli Fernandao'yu tribünlere yönelik kol hareketinden dolayı disiplin talimatının 41. maddesinde yer alan "hakaret" kapsamında sevk etmesi, beraberinde bazı soruları da getirdi. Daha önce 2013-14 yılında Felipe Melo'nun benzer bir hareketten disiplin kuruluna 'sportmenliğe aykırı hareket' kapsamında sevk edilmesi, geçen sezon Van Persie'nin tribünlere yönelik dil hareketinden dolayı 'hakaretten' sevk edilmesi çelişkilere neden olmuştu. Her ne kadar TFF Hukuk Müşavirliği, Fernandao'yu hakaretten sevk etse de (2 ile 5 maç), PFDK bu sevki farklı değerlendirebilir. Yani Brezilyalı futbolcu konusunda disiplin kurulunun önünde 3 seçenek var:

EMSALLERDE FARKLI KARARLAR VAR

Felipe Melo'nun 2013-14 sezonunda Beşiktaş maçı sonrası sonrası orta sahada kale arkası tribünlerine yönelik 'Fernandao'vari yaptığı hareketi sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ancak kurul Melo konusunda oy çokluğu ile ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti.

Robin van Persie, geçen sezon Beşiktaş ile oynadıkları mücadelede tribünlere yönelik yaptığı dil hareketi nedeniyle PFDK'ya 'hakaret'ten sevk edilmiş ve PFDK tarafından 3 maç ile cezalandırılmıştı. Yapılan itirazın ardından Tahkim Kurulu hareketi 'sportmenliğe aykırı' olarak yorumlaşmış ve cezayı 1 maça indirmişti.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın geçen sezon Volkan Demirel'e yönelik parmak hareketi sevke neden olmuştu. Talisca, Volkan'a yönelik yaptığı hareketten dolayı 1 maç cezaya çarptırılmıştı.

Caner Erkin, Başakşehir maçında Beşiktaş'ın attığı gol sonrasında hakem Mete Kalkavan'a yönelik yaptığı kol hareketi nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 2 maç, "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle ise 4 maç ceza kesilmişti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde attığı golün ardından tribünlere doğru yaptığı hareketin ardından TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFKD'ya sevk edilen Fenerbahçeli Fernandao için Fenerbahçe savunmasını verdi.Fenerbahçe'nin Fernandao için savunmasını vermesinin ardından saat 13:30 sularında olağanüstü toplanan PFDK'dan Fernandao'ya ceza çıkması durumunda sarı-lacivertli kulüp, yarın maçtan önce Tahkim Kurulu'na başvuracak ve saat 20:30'da başlayacak derbiden önce kararın çıkmasını bekleyecek.