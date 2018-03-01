Tahkim Kurulu, Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünleri hareketi nedeniyleve Brezilyalı futbolcunun cezası 1 maça düşürüldü.Beşiktaş ile oynanacak olan kupa maçında görev yapamayacak olan Fernandao, Fenerbahçe'nin ligde Akhisar ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.Sporx.com, dün akşam saatlerinde paylaştığı haberde PFDK'nın "hakaret" kararının Tahkim Kurulu tarafından "sportmenliğe aykırılık" olarak düzeltileceğini ve Fernandao'nun cezasında indirime gidileceğini kullanıcılarına duyurmuşu.Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verildi" ifadeleri kullanıldı.