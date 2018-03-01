  •  
    Beşiktaş'ın gözdesi imzayı atıyor! 20 milyon
  •  
    Mustafa Denizli: "Parası var ama taraftarı yok..."
  •  
    Ümit Özat'tan Ali Koç'a cevap var: "Para için..."
  •  
    Ali Koç'un Fenerbahçe için çok BÜYÜK planı!
  •  
    Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası 10 BÜYÜK planı!

Tahkim Kurulu, Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünleri hareketi nedeniyle "hakaret" gerekçesiyle PFDK tarafından iki maç men cezasına çarptırılan Fernandao'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürüldü.

Kaynak: Sporx.com
Tahkim Kurulu, Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 16:40
İlgili Haberler
Türkiye bu haberi yine ilk kez Sporx.com'dan öğrendi!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünleri hareketi nedeniyle "hakaret" gerekçesiyle PFDK tarafından iki maç men cezasına çarptırılan Fernandao'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından "Sportmenliğe aykırılık" olarak değerlendirildi ve Brezilyalı futbolcunun cezası 1 maça düşürüldü.

Beşiktaş ile oynanacak olan kupa maçında görev yapamayacak olan Fernandao, Fenerbahçe'nin ligde Akhisar ile oynayacağı maçta forma giyebilecek. 

Sporx.com, dün akşam saatlerinde paylaştığı haberde PFDK'nın "hakaret" kararının Tahkim Kurulu tarafından "sportmenliğe aykırılık" olarak düzeltileceğini ve Fernandao'nun cezasında indirime gidileceğini kullanıcılarına duyurmuşu.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için