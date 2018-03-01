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Kritik Tahkim Kurulu toplantısı başladı! Fenerbahçe'nin iki talebi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle PFDK tarafından iki maç men cezası ile karşı karşıya kalan Fernandao için Fenerbahçe resmen harekete geçerek Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Kritik Tahkim Kurulu toplantısı başladı! Fenerbahçe'nin iki talebi
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01 Mart 2018 13:41
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SPORX ÖZEL: Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle PFDK tarafından iki maç men cezası ile karşı karşıya kalan Fernandao için Fenerbahçe resmen harekete geçerek Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin başvurusunu değerlendirmeye alan Tahkim Kurulu da bugün saat 13:30'da toplanarak sarı-lacivertli kulübün Fernandao için yaptığı savunmayı ve talepleri değerlendirmeye aldı.

Yaptığı savunmada Fernandao'nun cezasının iptal edilmesini ve iptal edilmezse bile cezanın ertelenmesini talep eden Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'nun nasıl bir cevap vereceği de şimdiden merak edilmeye başlandı.

Öte yandan PFDK'da yapılan oylamada Fernandao'ya verilen cezanın oybirliği ile değil de oyçokluğu (4'e 3) alınması, daha önce Van Persie'nin "dil hareketinde" PFDK'nın vermiş olduğu üç maçlık cezanın Tahkim tarafından "bu sportmenliğe aykırılıktır" gerelçesiyle 1 maça indirmesi ve Talisca konusunda da 1 maçlık cezayı yine "sportmenlik dışı hareketten" onaması Fernandao'nun cezasının inebileceğinin sinyalini verdi.

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