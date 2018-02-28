Fernandao PFDK'lık oldu! Peki şimdi ne olacak?

PFDK SEVKE UYMAK ZORUNDA DEĞİL

EMSALLERDE FARKLI KARARLAR VAR

PFDK YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan'ye TFF'den kötü haber geldi.karşısında attığı golün ardından yaşadığı sevinç nedeniyle Fenerbahçe'nin golcü oyuncusuPFDK'ya sevk edildi. TFF'de yapılan açıklamada Fernandao'nun 'hakaret' nedeniyle sevk edildiği belirtildi. Sporx olarak Fernandao'nun PFDK'ya sevk edeceğini geçtiğimiz gün okuyucularımıza duyurmuştuk!Peki Fernandao, PFDK'dan nasıl bir ceza alacak? Bu konuda 'kesin bir yargı'ya varmak şu anda mümkün değil. İşte Fernandao konusundaki 'muhtemel' senaryolar...TFF Hukuk Müşavirliği'nin, Fenerbahçeli Fernandao'yu tribünlere yönelik kol hareketinden dolayı disiplin talimatının 41. maddesinde yer alan "hakaret" kapsamında sevk etmesi, beraberinde bazı soruları da getirdi. Daha önce 2013-14 yılında Felipe Melo'nun benzer bir hareketten disiplin kuruluna 'sportmenliğe aykırı hareket' kapsamında sevk edilmesi, geçen sezon Van Persie'nin tribünlere yönelik dil hareketinden dolayı 'hakaretten' sevk edilmesi çelişkilere neden olmuştu. Her ne kadar TFF Hukuk Müşavirliği, Fernandao'yu hakaretten sevk etse de (2 ile 5 maç), PFDK bu sevki farklı değerlendirebilir. Yani Brezilyalı futbolcu konusunda disiplin kurulunun önünde 3 seçenek var:Felipe Melo'nun 2013-14 sezonunda Beşiktaş maçı sonrası sonrası orta sahada kale arkası tribünlerine yönelik 'Fernandao'vari yaptığı hareketi sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ancak kurul Melo konusunda oy çokluğu ile ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti.Robin van Persie, geçen sezon Beşiktaş ile oynadıkları mücadelede tribünlere yönelik yaptığı dil hareketi nedeniyle PFDK'ya 'hakaret'ten sevk edilmiş ve PFDK tarafından 3 maç ile cezalandırılmıştı. Yapılan itirazın ardından Tahkim Kurulu hareketi 'sportmenliğe aykırı' olarak yorumlaşmış ve cezayı 1 maça indirmişti.Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın geçen sezon Volkan Demirel'e yönelik parmak hareketi sevke neden olmuştu. Talisca, Volkan'a yönelik yaptığı hareketten dolayı 1 maç cezaya çarptırılmıştı.Caner Erkin, Başakşehir maçında Beşiktaş'ın attığı gol sonrasında hakem Mete Kalkavan'a yönelik yaptığı kol hareketi nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 2 maç, "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle ise 4 maç ceza kesilmişti.TFF Hukuk Müşavirliği, Fernandao ile ilgili sevkini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderdi. Her hafta olağan olarak perşembe günü toplanan PFDK, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kupa maçı oynanacak olması nedeniyle olağanüstü toplanacak.'Tedbirli' olarak sevk edilen Fernandao, Disiplin Kurulu'nun 'maçtan önce karar vermemesi durumunda' derbide forma giyemeyecek.