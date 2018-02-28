Fernandao, 1 oy farkla 2 maç men cezası aldı!

FERNANDAO KARARI 1 OY FARKLA ALINDI

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASINDA NE VAR?

FENERBAHÇE TAHKİM'DEN UMUTLU! ÇÜNKÜ...

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında attığı golden sonraki hareketi nedeniyleiki maç men cezası alan Fernandao'ya verilen cezanın perde arkasını yine Sporx aralıyor.Normalde Perşembe günü toplanan ancak Fenerbahçe'nin savunmasını vermesi ve Perşembe günü de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin olmasından dolayı olağanüstü gündemle bugün toplanan PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'yagerekçesiyle iki maç men cezası verdi.7 kişiden oluşan Profesyonel Disiplin Kurulu, olağanüstü gündemli toplantısında Beşiktaş - Fenerbahçe maçının görüntülerini inceledi ve hemen ardından daYapılan değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi veşeklinde oy kullandı,"Üç kişinin cezaya gerek yok" dediğiiki maç ceza çıktı.Fenerbahçe disiplin kuruluna vermiş olduğu savunmada sahaya atılan yabancı maddelerin Fernandao'nun hakaret olduğu iddia edilen hareketiyle bir ilgisi olmadığına dikkat çekerek, Mehmet Topal'ın o vakadan önce başına cisim isabet ederek yerde yattığının altını çizdi. Savunmada ayrıca Fernandao'nun golden sonraki sevincinin ardındanFernandao'ya verilen iki maçlık cezanın ardından Fenerbahçe de harekete geçerek cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurusunu yaptı. PFDK'da yapılan oylamada Fernandao'ya verilen cezanın oybirliği ile değil de oyçokluğu (4'e 3) alınması, daha önce Van Persie'nin "dil hareketinde" PFDK'nın vermiş olduğu üç maçlık cezanın Tahkim tarafından "bu sportmenliğe aykırılıktır" gerelçesiyle 1 maça indirmesi ve Talisca konusunda da 1 maçlık cezayı yine "sportmenlik dışı hareketten" onaması Fernandao'nun cezasının inebileceğinin sinyalini verdi.