Fernandao, 1 oy farkla 2 maç men cezası aldı!

SPORX ÖZEL: Beşiktaş - Fenerbahçe maçında attığı golden sonraki hareketi nedeniyle "hakaretten" iki maç men cezası alan Fernandao'ya verilen cezanın perde arkasını yine Sporx aralıyor.
Normalde Perşembe günü toplanan ancak Fenerbahçe'nin savunmasını vermesi ve Perşembe günü de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin olmasından dolayı olağanüstü gündemle bugün toplanan PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'ya "hakareti" gerekçesiyle iki maç men cezası verdi.
7 kişiden oluşan Profesyonel Disiplin Kurulu, olağanüstü gündemli toplantısında Beşiktaş - Fenerbahçe maçının görüntülerini inceledi ve hemen ardından da Fenerbahçe'nın savunma dosyasını ele aldı.
FERNANDAO KARARI 1 OY FARKLA ALINDI
Yapılan değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi ve 7 üyenin 3'ü "ceza tayinine yer yoktur" şeklinde oy kullandı, 4 üye ise tam aksini iddia ederek Fernandao için "hakaret" fiilinin gerçekleştiğini ve minimumdan 2 maç ceza verilmesini talep etti. "Üç kişinin cezaya gerek yok" dediği toplantıda 1 oy farkla Fernandao'ya iki maç ceza çıktı.
FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASINDA NE VAR?
Fenerbahçe disiplin kuruluna vermiş olduğu savunmada sahaya atılan yabancı maddelerin Fernandao'nun hakaret olduğu iddia edilen hareketiyle bir ilgisi olmadığına dikkat çekerek, Mehmet Topal'ın o vakadan önce başına cisim isabet ederek yerde yattığının altını çizdi. Savunmada ayrıca Fernandao'nun golden sonraki sevincinin ardından Beşiktaşlı taraftarların herhangi bir reaksiyonu olmadığını ve Brezilyalı futbolcunun da tribünlere bir tepki göstermediğinin altı çizildi.
FENERBAHÇE TAHKİM'DEN UMUTLU! ÇÜNKÜ...
Fernandao'ya verilen iki maçlık cezanın ardından Fenerbahçe de harekete geçerek cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurusunu yaptı. PFDK'da yapılan oylamada Fernandao'ya verilen cezanın oybirliği ile değil de oyçokluğu (4'e 3) alınması, daha önce Van Persie'nin "dil hareketinde" PFDK'nın vermiş olduğu üç maçlık cezanın Tahkim tarafından "bu sportmenliğe aykırılıktır" gerelçesiyle 1 maça indirmesi ve Talisca konusunda da 1 maçlık cezayı yine "sportmenlik dışı hareketten" onaması Fernandao'nun cezasının inebileceğinin sinyalini verdi.
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Normalde Perşembe günü toplanan ancak Fenerbahçe'nin savunmasını vermesi ve Perşembe günü de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin olmasından dolayı olağanüstü gündemle bugün toplanan PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'ya "hakareti" gerekçesiyle iki maç men cezası verdi.
7 kişiden oluşan Profesyonel Disiplin Kurulu, olağanüstü gündemli toplantısında Beşiktaş - Fenerbahçe maçının görüntülerini inceledi ve hemen ardından da Fenerbahçe'nın savunma dosyasını ele aldı.
FERNANDAO KARARI 1 OY FARKLA ALINDI
Yapılan değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi ve 7 üyenin 3'ü "ceza tayinine yer yoktur" şeklinde oy kullandı, 4 üye ise tam aksini iddia ederek Fernandao için "hakaret" fiilinin gerçekleştiğini ve minimumdan 2 maç ceza verilmesini talep etti. "Üç kişinin cezaya gerek yok" dediği toplantıda 1 oy farkla Fernandao'ya iki maç ceza çıktı.
FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASINDA NE VAR?
Fenerbahçe disiplin kuruluna vermiş olduğu savunmada sahaya atılan yabancı maddelerin Fernandao'nun hakaret olduğu iddia edilen hareketiyle bir ilgisi olmadığına dikkat çekerek, Mehmet Topal'ın o vakadan önce başına cisim isabet ederek yerde yattığının altını çizdi. Savunmada ayrıca Fernandao'nun golden sonraki sevincinin ardından Beşiktaşlı taraftarların herhangi bir reaksiyonu olmadığını ve Brezilyalı futbolcunun da tribünlere bir tepki göstermediğinin altı çizildi.
FENERBAHÇE TAHKİM'DEN UMUTLU! ÇÜNKÜ...
Fernandao'ya verilen iki maçlık cezanın ardından Fenerbahçe de harekete geçerek cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurusunu yaptı. PFDK'da yapılan oylamada Fernandao'ya verilen cezanın oybirliği ile değil de oyçokluğu (4'e 3) alınması, daha önce Van Persie'nin "dil hareketinde" PFDK'nın vermiş olduğu üç maçlık cezanın Tahkim tarafından "bu sportmenliğe aykırılıktır" gerelçesiyle 1 maça indirmesi ve Talisca konusunda da 1 maçlık cezayı yine "sportmenlik dışı hareketten" onaması Fernandao'nun cezasının inebileceğinin sinyalini verdi.
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