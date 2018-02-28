Fernandao'nun cezası belli oldu!

EMSALLERDE FARKLI KARARLAR VAR

derbisinde attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı'ya, olağanüstü toplanan PFDK tarafından 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Fernandao, Tahkim Kurulu'nun cezayı bozmaması durumunda Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahada olamayacak.TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)" ifadeleri kullanıldı.Felipe Melo'nun 2013-14 sezonunda Beşiktaş maçı sonrası sonrası orta sahada kale arkası tribünlerine yönelik 'Fernandao'vari yaptığı hareketi sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ancak kurul Melo konusunda oy çokluğu ile ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti.Robin van Persie, geçen sezon Beşiktaş ile oynadıkları mücadelede tribünlere yönelik yaptığı dil hareketi nedeniyle PFDK'ya 'hakaret'ten sevk edilmiş ve PFDK tarafından 3 maç ile cezalandırılmıştı. Yapılan itirazın ardından Tahkim Kurulu hareketi 'sportmenliğe aykırı' olarak yorumlaşmış ve cezayı 1 maça indirmişti.Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın geçen sezon Volkan Demirel'e yönelik parmak hareketi sevke neden olmuştu. Talisca, Volkan'a yönelik yaptığı hareketten dolayı 1 maç cezaya çarptırılmıştı.Caner Erkin, Başakşehir maçında Beşiktaş'ın attığı gol sonrasında hakem Mete Kalkavan'a yönelik yaptığı kol hareketi nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 2 maç, "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle ise 4 maç ceza kesilmişti.