PFDK'den Metin Öztürk ve Fenerbahçe'ye ceza!

PFDK, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Fenerbahçe'ye ceza verdi.

Haber; AA
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PFDK'den Metin Öztürk ve Fenerbahçe'ye ceza!
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16 Ocak 2025 19:28
Son güncelleme 16 Ocak 2025 20:22
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 2 milyon 208 bin lira, Galatasaray'a 390 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'yi saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle toplam 2 milyon 208 bin lira para cezasına çarptırdı.

PFDK, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürattan 390 bin lira para cezası verilmesine hükmederken, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk'e de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 450 bin lira para cezası uyguladı.

Açıklamaya göre Adana Demirspor ve Konyaspor'a da saha olayları nedeniyle 168 biner lira para cezası verildi.

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