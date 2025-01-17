Charlotte Hornets'ın daha fazla takasa açık olduğu ve uzun vadeli başarıya odaklandığı bildirildi.



Yakın zamanda Nick Richards'ı, Josh Okogie ve gelecekteki ikinci tur draft seçimleri karşılığında Phoenix Suns'a takas eden Hornets'ın basketbol operasyonları başkan yardımcısı Jeff Peterson, daha fazla anlaşma yapmaya açık olduğunu belirtti:



"Birçok oyuncumuz için telefon aldık. Nick Richards için de birçok telefon gelmişti. İyi oyuncularımız var. Bence bazı sakatlıklar, bu grubun neler yapabileceğini görmek ve kaynaşmamız adına işleri gerçekten zorlaştırdı.



Ama evet, bu noktada her teklifi dinleyeceğimizi düşünüyorum. Geleceği tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağız, ancak gelecekte sürdürülebilir olmak için organizasyon adına en iyisini yapacağız."



Peterson ayrıca, kısa vadede playoff yeri peşinde koşmak için uzun vadeli başarıyı feda etmeyeceğini de sözlerine ekledi:



"Bir yıl playofflara kalıp, sonraki dört veya beş yıl boyunca dışında kalmak gibi istikrarsız durumlarla ilgilenmiyorum. Sürdürülebilirliği olan bir şey inşa etmek istiyoruz. Bu yüzden, güzel seçimler kazanabileceğimiz opsiyonlara yönelmeye devam etmeliyiz."



9-28 derecesine sahip olan Hornets, an itibariyle Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor.



