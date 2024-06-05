Pepe için yeniden Türkiye iddiası!

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'ın Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Oyuncuya Türkiye'den de ilgi var. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Pepe için yeniden Türkiye iddiası!
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05 Haziran 2024 23:59
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Pepe, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Porto'dan ayrılma kararı aldı.

A Bola'da yer alan habere göre; vatandaşı Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr, 41 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Arabistan ekibinin, tecrübeli stopere teklif yaptığı ve temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE'DEN DE TALİPLERİ VAR

Pepe ile Al-Nassr'ın yanı sıra Türkiye, Katar ve Brezilya'dan da ilginin olduğu ifade edildi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ KARAR VERECEK

41 yaşındaki oyuncunun futbola devam etmek istediği ve geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.

Real Madrid, Beşiktaş, Porto formaları giyen Pepe, kariyeri boyunca 737 maça çıktı ve 42 gol, 36 asistlik performans sergiledi. 

 
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