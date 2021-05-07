'Pep Messi'yi Barça'dan ayırmak istemez'

Manchester City ile bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesine çok az kalan, Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalan Pep Guardiola'nın babası oğluyla ilgili Barcelona beklentisini anlattı.Baba Valenti Guardiola oğlu Josep'in Messi'yi Barcelona'dan koparmak istemediğine değinerek, "Pep inanıyorum ki Messi'yi Barcelona'dan ayırmaya çalışmayacak. Çünkü o böyle bir şey yaparak Barcelona'ya zarar vermez. Dünyada Messi'yi istemeyecek bir takım zaten olamaz. Onu ilk kez 11-12 yaşlarındayken izlemiştik ve o günlerden beri ona hayranız" diye konuştu.Baba Valenti Guardiola oğlunun içinde bulunduğu her kulübü desteklediğini belirterek, "O artık 50 yaşında, onu tekrar Barcelona'da görmeyi çok isterdim" diyerek olası dedikoduların da önünü açmış oldu.