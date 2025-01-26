Pendikspor'dan maç sonu hakem tepkisi

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'dan maç sonu hakem tepkisi
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26 Ocak 2025 23:02

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, maçın yaklaşık 80 dakikasını 10 kişi oynayan futbolcularını tebrik etti.

Hakem kararlarını eleştiren Esendemir, "Bize göre çok hakkaniyetsiz bir kırmızı kart, maçın önüne geçen bir hakem yönetimi... Yaklaşık 14-15 yıldır bu işi yapıyorum. Türkiye'nin tüm liglerinde görev aldım. Her müsabakanın sonunda hakem arkadaşlarımızın, büyüklerimizin elini sıkıp kötü de yönetse, iyi de yönetse, hata da yapsa, hep tebrik etmiş biri olarak şunu söyleyeceğim, ilk defa bu kadar kötü, haksız, hakkaniyetsiz bir kararla tamamladığımız bir müsabaka oldu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kocaelispor'u tebrik ederiz." diye konuştu.

 

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