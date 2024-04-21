Pendikspor'da Midtsjö Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Pendikspor'da maça kısa süre kala bir sakatlık yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisinde Fredrik Midjtsö, arka adalesinde bulunan "Grade 1" sakatlık sebebiyle Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.
Pendikspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Midjtsö, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisinde Fredrik Midjtsö, arka adalesinde bulunan "Grade 1" sakatlık sebebiyle Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.
Pendikspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Midjtsö, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
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