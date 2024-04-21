Pendikspor'da Midtsjö Galatasaray maçında yok!

Pendikspor'da Fredrik Midtsjö, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'da Midtsjö Galatasaray maçında yok!
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21 Nisan 2024 13:57
Son güncelleme 21 Nisan 2024 13:58
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Pendikspor'da maça kısa süre kala bir sakatlık yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisinde Fredrik Midjtsö, arka adalesinde bulunan "Grade 1" sakatlık sebebiyle Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.

Pendikspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Midjtsö, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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