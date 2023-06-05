Pendikspor-Bodrumspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Haber; AA, Fotoğraf; aabsport
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Pendikspor-Bodrumspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen
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05 Haziran 2023 22:21
Pendikspor ile Bodrumspor arasında yapılacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8 Haziran Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak müsabakanın hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği final müsabakasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar üstenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

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