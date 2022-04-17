Pelkas sakatlandı, Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Göztepe maçında sakatlandı. Yunan oyuncu, sakatlık sonrası gözyaşlarıyla kenara geldi. Sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pelkas sakatlandı, Fenerbahçe'den açıklama geldi
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16 Nisan 2022 21:07
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Dimitris Pelkas sakatlandı. Sarı-lacivertli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 

Yunan futbolcu, sakatlık sonrası bir süre kendisini denemesine rağmen, oyuna devam edemedi. Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe'de Pelkas yerine ise 31. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, maçın ardından Pelkas'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın

Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen Mr sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

2-3 HAFTA YOK

Fenerbahçe'de sakatlanan yıldız isim Dimitris Pelkas'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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