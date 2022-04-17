Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Dimitris Pelkas sakatlandı. Sarı-lacivertli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.



Yunan futbolcu, sakatlık sonrası bir süre kendisini denemesine rağmen, oyuna devam edemedi. Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe'de Pelkas yerine ise 31. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe, maçın ardından Pelkas'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın



Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen Mr sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."



2-3 HAFTA YOK



Fenerbahçe'de sakatlanan yıldız isim Dimitris Pelkas'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.





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