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Pelicans'dan Jonas Valanciunas'a 30.1 milyon dolar!

New Orleans Pelicans, veteran pivot Jonas Valanciunas ile iki yıllığı 30.1 milyon dolarlık kontrat uzatması üzerine anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans, veteran pivot Jonas Valanciunas ile iki yıllığı 30.1 milyon dolarlık kontrat uzatması üzerine anlaştı.

Geçtiğimiz yaz Pelicans'a takas yoluyla katılan Valanciunas'ın mevcut sözleşmesinin bitimine bir yılı kalmıştı. Pelicans, Valanciunas'ı Eric Bledsoe ve Steven Adams'ı Memphis'e gönderen anlaşmada kadrosuna katmıştı.

Grizzlies formasıyla kariyerinin en verimli sezonundan çıkan 29 yaşındaki oyuncu, kariyer rekoru olan %59.2'lik şut isabetiyle 17.1 sayı ve 12.5 ribaund ortalamalara ulaşmıştı.


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