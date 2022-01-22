Pedro Henrique: 'Frikik için izin istedim, golü attım'

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından Sivasspor'dan Pedro Henrique açıklamalarda bulundu.



Frikikten ağları sarsan Pedro Henrique, "Çok zor bir maçtan çıktık. İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarı biz daha iyiydik. İkinci golü de atabilirdik. Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımız. Uğur'dan frikik için izin istedim ve kabul etti. Kaleyi düşündüm, vurdum ve gol oldu." dedi.





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