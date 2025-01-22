Pavlovic'te Dusan Tadic ve Mourinho etkisi!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Strahinja Pavlovic için Dusan Tadic ve Jose Mourinho devreye girdi. Oyuncu sarı lacivertlilere sıcak bakmaya başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Pavlovic'te Dusan Tadic ve Mourinho etkisi!
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22 Ocak 2025 08:24
Fenerbahçe savunmasını güçlendirmek için önemli bir transfer çalışması yürütüyor. Sarı-lacivertliler, Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic için temaslarını yoğunlaştırdı.

1.94 boyunda 23 yaşındaki stoperin transferi kolay değil. Avrupa'nın önemli savunmacılarından olan Pavlovic uzun boyuna rağmen çabukluğu ile dikkat çekiyor.

GÜNDEMİNE ALDI

Hem yerden hem havadan etkili olan oyuncu topla ofansif anlamda da etkili. Başarılı oyuncu ilk etapta kariyerine Milan'da devam etmeyi düşünse de Dusan Tadic ve Jose Mourinho etkisi sonrası teklifi gündemine aldı ve değerlendirdi.

OLUMLU REFERANS VERDİ

Mourinho gibi bir teknik adamın takımın başında olması transferde oyuncuların ikna edilmesi için önemli rol oynuyor. Pavlovic konusunda daha önemli bir konu ise Tadic'in devreye girmesi oldu. Tadic aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nda uzun süre Pavlovic'in kaptanlığını yaptı. Pavlovic ile görüşen Tadic, Fenerbahçe konusunda olumlu referanslar verdi. Bu transferin ilerlemesinde Tadic kritik bir rol oynuyor.

Fenerbahçe, başarılı stoper için 20 milyon euroluk resmi teklifini Milan'a sundu. Bu transfer gerçekleşirse Mourinho'nun oynattığı taktiksel oyun için de büyük bir katkı sağlanacak. Pavlovic 3'lü ve 4'lü savunma da başarılı şekilde görev yapabiliyor. 

 
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