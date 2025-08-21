Pavlidis: 'Fenerbahçe fırsat yaratamadı'

Benfica'nın golcü futbolcusu Vangelis Pavlidis, 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Daha fazla hücum yapmaları gerektiğine dikkat çeken Pavlidis, "Atmosferin böyle olacağını ve çok agresif geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum, onlar o kadar fazla fırsat yaratmadılar. Daha fazla hücum oynamalıyız, hücumda daha agresif ve daha yaratıcı olmalıyız, ama böyle bir maçta bunun normal olduğunu düşünüyorum. Zordu, ama bunun farkındaydık," dedi ve rakibin üstün olmadığını vurguladı.



"SARI KARTLAR BİZE ENGEL OLDU"



"Bence onların bizden daha iyi olmasında çok büyük bir fark yoktu, çünkü orta sahada gördüğümüz üç sarı kart bizim istediğimiz kadar agresif olmamızı engelledi. Ama onların çok fazla pozisyon yarattığını ya da bizden çok daha iyi olduklarını hissetmedim. Bizim de bazı iyi fırsatlarımız ve iyi anlarımız oldu, ama gol atamadık ya da istediğimiz kadar üretemedik," diye açıkladı ve kırmızı kartı önemsemediğini belirterek rövanş için Estadio da Luz'a işaret etti.



