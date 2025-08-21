20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Pavlidis: "Fenerbahçe fırsat yaratamadı"

Benfica'nın forveti Vangelis Pavlidis, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Ağustos 2025 01:13
Haber: Sporx.com
Pavlidis: 'Fenerbahçe fırsat yaratamadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica'nın golcü futbolcusu Vangelis Pavlidis, 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Daha fazla hücum yapmaları gerektiğine dikkat çeken Pavlidis, "Atmosferin böyle olacağını ve çok agresif geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum, onlar o kadar fazla fırsat yaratmadılar. Daha fazla hücum oynamalıyız, hücumda daha agresif ve daha yaratıcı olmalıyız, ama böyle bir maçta bunun normal olduğunu düşünüyorum. Zordu, ama bunun farkındaydık," dedi ve rakibin üstün olmadığını vurguladı.

"SARI KARTLAR BİZE ENGEL OLDU"

"Bence onların bizden daha iyi olmasında çok büyük bir fark yoktu, çünkü orta sahada gördüğümüz üç sarı kart bizim istediğimiz kadar agresif olmamızı engelledi. Ama onların çok fazla pozisyon yarattığını ya da bizden çok daha iyi olduklarını hissetmedim. Bizim de bazı iyi fırsatlarımız ve iyi anlarımız oldu, ama gol atamadık ya da istediğimiz kadar üretemedik," diye açıkladı ve kırmızı kartı önemsemediğini belirterek rövanş için Estadio da Luz'a işaret etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.