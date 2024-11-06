Paulo Fonseca: 'Bu tarz maçları kazanmak zordur'

Milan Teknik Direktör Paulo Fonseca, Real Madrid'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Paulo Fonseca yaptığı açıklamada, "Oyuncularım korkmadan büyük bir cesaretle oynadı ve kazandık. İlk yarı gerçekten iyi işler yaptık. İkinci yarı biraz daha acı çektik ama sonuç olarak hep birlikte başardık. Bu galibiyeti iyi oynayarak hak ettik." dedi.



Morata'yı oyundan alma nedenini açıklayan Fonseca, "Abraham birçok özelliğe sahip iyi bir oyuncu. Morata'nın oyunu bağlama özelliği var. İkisi farklı özellilere sahip oyuncular. Alvaro çok yorgundu ve değiştirmek zorunda kaldık. Abraham da girdikten sonra elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.



Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Topla oynamak ve topu kontrol etmek isteyen bir takım için bu maçlar daha fazla boş alanın olduğu maçlardır. İyi oynayan takımlara karşı iyi maçlar çıkarmak zordur." şeklinde konuştu.



