Paul Millsap, Brooklyn Nets ile anlaştı!

Tecrübeli serbest oyuncu Paul Millsap'in, Brooklyn Nets ile anlaştığı belirtildi.



Anlaşmasının şartları henüz bildirilmemiş olan Millsap'in bu yaz adının geçtiği diğer takımlar arasında Chicago Bulls, LA Clippers ve Golden State Warriors da bulunuyordu.



Önümüzdeki Şubat ayında 37 yaşına girecek olan Millsap, bundan öncesinde Denver Nuggets, Utah Jazz ve Atlanta Hawks formaları giymişti.



Kariyerinin 16. sezonuna girecek olan Millsap, rolünün azaldığı 2020-21 sezonunda ortalama 20.8 dakika sahada kalarak, 9.0 sayı ve 4.7 ribaund rakamlarına ulaşmıştı.



Hala güvenilir düzeyde katkıda bulunabilmesi beklenen ve kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş olan Millsap, bu sezon Patty Mills ve James Johnson gibi diğer veteranları da bulunduran bir şampiyonluk adayına katılıyor olacak.



