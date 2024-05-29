Klutch Sports menajerlik ajansı CEO'su Rich Paul, Los Angeles Lakers süperstarının oğlu Bronny James'in 2024 NBA Draftı'nda kalacağını doğruladı.



Bronny'nin menajeri Paul, üniversitede geçirdiği tek sezonun ardından 2024 NBA Draft'ına katılacağını resmi olarak şu sözlerle açıkladı:



"Draft'ta kalacak. İnsanların baba ve oğlunun birlikte oynamasıyla ilgili tartışmaları duyduğu açık ama bizim odak noktamız bu değil. Organik olarak gerçekleşirse harika. Ama işleri bunun üzerinden şekillendirmiyorum."



Birden fazla antrenman davetini reddeden Bronny, yalnızca Lakers ve Phoenix Suns ile antrenman yapmayı kabul etmişti.



Paul, Bronny'nin draft adaylarına karşı açık fikirli yaklaşımını vurgulayarak, "Lakers olmazsa harika olur" şeklinde konuştu ve "Bronny'ye gerçekçi olmayan beklentiler yüklemiyorum" diyerek, Bronny'nin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.





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