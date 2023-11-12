Patrick Kluivert: 'Rekabet seviyesi çok yüksek'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.



Patrick Kluivert yaptığı açıklamada, "Maça başlarken biz biraz daha düşük tempodaydık, 15-20 dakika. Fenerbahçe daha üstündü. Ardından maça ortak olduk. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Gravillon'un şutu üst direkten döndü. Maç pozisyonlar geçse de 0-0 bitti. Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama beraberlik doğru bir skordu." dedi.



Patrick Kluivert ayrıca, "Ligdeki bütün takımlarda yetenekli futbolcular var, bazılarında daha fazla. Hatayspor, Galatasaray'ı yeniyor, gördük. Rekabeti yüksek, duyguların ve tutkuların yaşandığı bir lig. Bence Süper Lig'in rekabet seviyesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.





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