Patrick Kluivert'ın yeni takımı açıklandı!

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Patrick Kluivert'ın yeni takımı belli oldu.
Endonezya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Patrick Kluivert'ın getirildiğini açıkladı.
Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.
Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.
Endonezya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Patrick Kluivert'ın getirildiğini açıkladı.
Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.
Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.