Partizan başkanı: 'İki transfer daha yapacağız'

Partizan başkanı Ostoja Mijailovic, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların kadrosunu en az iki yeni oyuncuyla güçlendireceğini açıkladı.
Basın toplantısında önce Miikka Muurinen'in transferini duyuran Mijailović, ardından iki takviyenin daha yolda olduğunu belirtti. Öncelik, bir uzun transferinde; ayrıca bir guardın da kadroya katılması bekleniyor.
"Taraftarlarımızın endişelenmesine gerek yok. Teknik ekip süreci kontrol ediyor ve hangi iki pozisyona ihtiyaç duyduğumuzu çok iyi biliyoruz. Özellikle pivot pozisyonu yakında çözülecek. Bence diğerleri uyurken, Zoran Savić gözlemcilerle birlikte çok çalıştı. Muurinen'i önceden görmüştük. Menajerlerle ve oyuncunun kendisiyle pazarlık halindeydik, biz onlardan daha hızlı davrandık"
Belgrad kulübünün başkanı, Žurnal gazetesine verdiği röportajda, tüm kararların Zoran Savić ve Željko Obradović tarafından alındığını da açıkladı. Pivot transferinin ne zaman gerçekleşeceğini ise kendisinin bilmediğini söyledi:
"Bunu size Željko Obradović ve Zoran Savić söyleyebilir. Ben sadece giderlerin onaylanması ve finansal güvence kısmına müdahil oluyorum. Pivot için bütçemiz hazır. Teknik ekibin prensibi, sadece takımı daha iyi yapabilecek bir oyuncuyu almak; sırf kadro kalabalık görünsün diye değil. Bu konuda onlara tam destek veriyorum"
Partizan'ın kuruluş yıldönümünde dileği ise siyah-beyazlıların bir gün yeniden EuroLeague şampiyonu olması:
"Sportif anlamda evet, bu en büyük dileğim. Ayrıca kulübümüzün büyümeye devam etmesini, EuroLeague'de 10 yıllık lisans elde etmesini ve Partizan'ın bir daha asla benim ilk başkan olduğum zamandaki gibi bir durumun eşiğine gelmemesini istiyorum."
Son olarak Sırbistan'ın yeni koçu Dušan Alimpijević'e de başarılar diledi:
"Milli takım her zaman Partizan'dan destek görmüştür, bu hep böyle devam edecek. Tüm koçlar bilir ki milli çıkarlar uğruna sık sık kendi sonuçlarından feragat eden kulüp Partizan'dır. Alimpijević genç ve gelecek vadeden bir antrenör. Ona tüm kalbimle başarılar diliyorum"
