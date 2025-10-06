Partizan başkanı: 'İki transfer daha yapacağız'

Partizan başkanı Ostoja Mijailovic, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların kadrosunu en az iki yeni oyuncuyla güçlendireceğini açıkladı.Basın toplantısında önce Miikka Muurinen'in transferini duyuran Mijailović, ardından iki takviyenin daha yolda olduğunu belirtti. Öncelik, bir uzun transferinde; ayrıca bir guardın da kadroya katılması bekleniyor.Belgrad kulübünün başkanı, Žurnal gazetesine verdiği röportajda, tüm kararların Zoran Savić ve Željko Obradović tarafından alındığını da açıkladı. Pivot transferinin ne zaman gerçekleşeceğini ise kendisinin bilmediğini söyledi:Partizan'ın kuruluş yıldönümünde dileği ise siyah-beyazlıların bir gün yeniden EuroLeague şampiyonu olması:Son olarak Sırbistan'ın yeni koçu Dušan Alimpijević'e de başarılar diledi: