Paris Olimpiyatları'nda bisiklet yarışı, Filistin'e desteğe sahne oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamındaki bisiklet branşı yol yarışı kategorisinde birçok noktada Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Paris Olimpiyatları'nda bisiklet yarışı, Filistin'e desteğe sahne oldu
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03 Ağustos 2024 20:27
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamındaki bisiklet branşı yol yarışı kategorisinde birçok noktada Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Ülkedeki Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen bisiklet branşı yol yarışı güzergahında Paris'in sembollerinden ünlü Opera Garnier binası da yer aldı.

Sporcular bisikletleriyle Paris'in 20. bölgesinden geçerken, burada Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Sporcuların geçtiği sokaklarda gruplar halinde güvenlik bariyerlerinin arkasında bekleyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı, Filistin kefiyesi ve atkısı taktı.

Filistin bayrağının renklerinde tişörtler giyen göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericilerin Filistin bayraklarını kaldırmasını isteyen jandarma, yarış boyunca eylemcilerin arkasında bekledi.

- Filistin destekçileri Millet Meydanı'nda da toplandı

Filistin'i destekleyen yüzlerce gösterici de İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden saldırılarını durdurması talebiyle Millet Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının olduğu pankartlar taşıdı.

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