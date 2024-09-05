Para okçulukta Türkiye, gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para okçulukta Türkiye, gümüş madalya kazandı
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05 Eylül 2024 19:52
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, finalde İtalya'yla karşılaştı.

Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibine 6-2 yenilerek gümüş madalya aldı.

Türkiye, okçuluk branşında Paris 2024'ü birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

 

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