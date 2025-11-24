24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Papu Gomez, 2 yıl sonra yeniden sahalarda!

Arjantin'in Dünya Şampiyonu kadrosunda bulunan ve doping cezası sebebiyle 2 yıl futboldan men edilen Papu Gomez, sahalara Serie B ekibi Padova ile geri döndü.

calendar 24 Kasım 2025 18:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 18:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arjantinli futbolcu Papu Gomez, Kasım 2022'de Sevilla forması giyerken yasa dışı madde nedeniyle yapılan kontrolde pozitif çıkmış ve iki yıllık doping cezası almıştı. Kontrolden 11 ay sonra yürürlüğe giren ceza, deneyimli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olmasını engellememişti.

Bu sezon futbola geri dönen 37 yaşındaki oyuncu, kariyerini Serie B ekibi Padova'da yeniden canlandırma kararı aldı.

2 YIL SONRA YENİDEN SAHADA


Gomez, cumartesi günü Padova'nın deplasmanda Venezia'ya 2-0 mağlup olduğu maçta sahalara geri döndü. Skoru değiştiremese de, dönüş heyecanı İtalya basınında geniş yer buldu.

Corriere dello Sport'a konuşan Papu Gomez, Padova'ya büyük hedeflerle geldiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Buraya turistik gezi için gelmedim. Padova'yı olabildiğince yukarı taşımak istiyorum, hedefim bu takımı Serie A'ya geri döndürmek."

Deneyimli oyuncu ayrıca, Arjantin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifleri reddettiğini, çünkü İtalyan projesine inandığını belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
