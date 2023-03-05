Paola Egonu, İstanbul'da kalıyor

Sezon başında VakıfBank'a transfer olan Paola Egonu'nun yeni adresi belirsizliğini koruyor. İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu Egonu için İstanbul ekibinin teklif yaptığı yazıldı.



VAKIFBANK OPSİYONU KULLANMAYACAK



Bu süreç sonrası Türkiye'de oynamaya başlayan Egonu için İstanbul kariyeri sona ermek üzere. VakıfBank'tan ayrılacağı konuşulan Egonu için İtalyan basını iddiada bulundu. La Gazzetta'nın haberine göre Egonu İtalya'ya geri dönecek. Vakıfbank sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacak.



MONZA DEVREDE



İtalyan basınında daha önce çıkan haberlere göre; İtalyan ekibi Vero Volley Milano Monza çok istediği Egonu transferinde büyük yol kat etti. Kulüp, dünyanın en iyi oyuncularından birini transfer ederek kalitesini yükseltmek istiyor. Haberde Vero Volley'in Egonu'nun menajerine ilk teklifi yakın zamanda bir festival öncesinde yaptığı yazıldı. Monza'nın transfer rakipleri arasında Scandicci de bulunuyor. Fakat Alessia Orro, Myriam Sylla gibi İtalyan milli takımının yıldızlarının Monza'da olması teklifi daha cazip hale getiriyor. Vero Volley ligde 3. sırada bulunuyor.



SON TARİH İÇİN SÜRE TANIDI



Gelen son haberlere göre İtalyan ekibi, Paola Egonu'nun kararını vermesi için bir son tarih belirledi. Paola'nın kararını vermesi için kısa süre tanındı. Öte yandan Paola Egonu'nun Vakıfbank'tan daha düşük rakamlarla bir kontrat yenileme teklifi bekliyor.



THY'DEN EGONU'YA TEKLİF



İtalya'dan gelen tekliflerin yanı sıra Egonu için İstanbul kulübü THY de talip oldu. Yeni sezon öncesinde kadroda büyük değişikliklere giden ve başantrenör Ze Roberto ile anlaşan THY, İtalyan yıldız için teklifte bulundu. Tuttosport'un haberine göre Egonu bu teklifi değerlendirmeye aldı.



Türk Hava Yolları, Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk'ın sözleşmesinin yenilenip yenilenmediğine dair resmi açıklama yapmadı. Öte yandan Türk Hava Yolları, 2018-2019 sezonundan bu yana takımın formasını giyen milli smaçör kaptan Şeyma Ercan ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.





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