PAOK'tan Denis Draguş'a kanca!

PAOK, Trabzonspor'un Rumen oyuncusu Denis Draguş için devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; X.com
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PAOK'tan Denis Draguş'a kanca!
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28 Ocak 2025 10:31
Bordo-Mavililer'in sezon başında kadrosuna kattığı Denis Draguş için Genoa ve Watford'un ardından şimdi de PAOK'un devrede olduğu öne sürüldü.

Yunan basınına göre PAOK, Rumen forveti kiralamak istiyor.

Draguş'un menajeri Florin Manea ise transfer dedikodularıyla ilgili net konuştu: "Ne Watford ne de PAOK'tan oyuncuma gelen bir teklif yok. Kaldı ki böyle bir durum olsa bile önce Trabzonspor'la iletişime geçmeleri gerekiyor. Draguş Trabzonspor'a odaklandı ve bu kulüp için her şeyini vermek istiyor"

PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan santrfor, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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