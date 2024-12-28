THY EuroLeague'in 18. haftasında Panathinaikos deplasmanda Bayern Münih'i 80-69 mağlup etti.
Bu sonuçla Panathinaikos 11. galibiyetini alırken iç sahada ilk yenilgisini yaşayan Bayern Münih toplamda ise 7. yenilgisini yaşadı.
Bayern Münih'de Andreas Obst 19 sayı – 3 ribaunt, Devin Booker 14 sayı – 6 ribaunt, Johannes Voigtmann 14 sayı – 13 ribaunt, Carsen Edwards 11 sayı – 4 ribaunt, Niels Giffey 9 sayı – 2 ribaunt il mücadele etti.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 27 sayı – 8 ribaunt, Dinos Mitoglou 15 sayı – 9 ribaunt, Jerian Grant 14 sayı – 2 ribaunt, Kostas Sloukas 11 sayı – 8 asist, Wenyen Gabriel 6 sayı – 8 ribaunt – 6 blok, Cedi Osman 4 sayı – 4 ribaunt ile oynadı.
Bu sonuçla Panathinaikos 11. galibiyetini alırken iç sahada ilk yenilgisini yaşayan Bayern Münih toplamda ise 7. yenilgisini yaşadı.
Bayern Münih'de Andreas Obst 19 sayı – 3 ribaunt, Devin Booker 14 sayı – 6 ribaunt, Johannes Voigtmann 14 sayı – 13 ribaunt, Carsen Edwards 11 sayı – 4 ribaunt, Niels Giffey 9 sayı – 2 ribaunt il mücadele etti.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 27 sayı – 8 ribaunt, Dinos Mitoglou 15 sayı – 9 ribaunt, Jerian Grant 14 sayı – 2 ribaunt, Kostas Sloukas 11 sayı – 8 asist, Wenyen Gabriel 6 sayı – 8 ribaunt – 6 blok, Cedi Osman 4 sayı – 4 ribaunt ile oynadı.