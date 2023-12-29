Panathinaikos, Fatih Terim'le resmi sözleşmeyi imzaladı

Galatasaray'ın efsanelerinden olan ve sürpriz bir kararla Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim resmi imzayı attı.Fatih Terim bu imzasıyla birlikte kendisini resmi olarak Panathinaikos'a 1.5 yıllığına bağlamış oldu.Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmasıyla birlikte de 3 kez yurt dışında teknik direktörlük görevine oturmuş oldu.İşte imza töreninden görüntüler: