Panathinaikos, Fatih Terim'le resmi sözleşmeyi imzaladı

Panathinaikos ile anlaşan ve takımın başında ilk idmanına da çıkan Fatih Terim resmi imzayı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Panathinaikos, Fatih Terim'le resmi sözleşmeyi imzaladı
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29 Aralık 2023 15:04
Galatasaray'ın efsanelerinden olan ve sürpriz bir kararla Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim resmi imzayı attı.

Fatih Terim bu imzasıyla birlikte kendisini resmi olarak Panathinaikos'a 1.5 yıllığına bağlamış oldu.

Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmasıyla birlikte de 3 kez yurt dışında teknik direktörlük görevine oturmuş oldu.

İşte imza töreninden görüntüler:



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