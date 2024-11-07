Pacers, pivot rotasyonunu McGee ile güçlendirmeyi düşünüyor

Indiana Pacers'ın, deneyimli pivot JaVale McGee'yi kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Pacers, pivot rotasyonunu McGee ile güçlendirmeyi düşünüyor
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07 Kasım 2024 13:53
Indiana Pacers'ın, deneyimli pivot JaVale McGee'yi kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.

NBA analisti ve koç David Thorpe'un The Ringer'dan Kevin O'Connor'a yaptığı açıklamaya göre Pacers, James Wiseman'ın sezonu kapatmasına sebep olan sakatlığının ardından pivot rotasyonunu güçlendirmek adına McGee'yi getirme olasılığını değerlendiriyor.

Şut bloklama ve ribaund alma becerileriyle tanınan 36 yaşındaki McGee, 2023-24 sezonunda Sacramento Kings'te forma giymiş ve maç başına 7,4 dakikada ortalama 4 sayı ve 2,7 ribaund kaydetmişti.

Indiana'nın şu anki pivot seçenekleri arasında, maç başına 30,8 dakikada ortalama 17 sayı, 6,7 ribaund, 1,7 blok ve 1,5 asist üreten ilk beş oyuncusu Myles Turner yer alıyor.

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