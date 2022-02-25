Özer Hurmacı'ya çekişmeli boşanma davası: 20 milyon TL!

Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya çekişmeli boşanma davası açmıştı. Hurmacı çifti kısa süre sonra barıştıklarını söylemiş ve davalarından feragat etmişti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Özer Hurmacı'ya çekişmeli boşanma davası: 20 milyon TL!
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25 Şubat 2022 12:34
Mihriban Hurmacı, geçen ay barıştığı eşinin kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Futbolcudan şikâyetçi olan Mihriban Hurmacı, Aile Mahkemesi'ne de başvurarak 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Özer Hurmacı da 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mihriban Hurmacı'ya tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsini istedi.

Tarafların karşılıklı şikâyeti üzerine savcılık tarafından ceza davası açıldı. İddianamede Mihriban Hurmacı'nın 1 yıldan 5 yıla kadar, Özer Hurmacı'nın ise 1 yıldan 6 aya kadar hapsi istendi.

Mihriban Hurmacı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı Serkan Toper aracılığıyla çekişmeli Boşanma Davası açtı. Eşinden 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi tazminat isteyen Hurmacı, 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Hurmacı ayrıca davaya gizlilik ve yayın yasağı talebinde de bulundu.

 

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