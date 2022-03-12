Özer Hurmacı futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak geçen yıl Bursaspor'la yollarını ayıran Özer Hurmacı, futbolu bıraktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Özer Hurmacı futbolu bıraktığını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 00:41
Eski Milli futbolculardan ÖZer Hurmacı, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak futboldan emekliliğini açıklayan Özer Hurmacı şu ifadeleri kullandı:

"Çok Değerli Spor Camiasına  Futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman'a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen Başta Aileme tüm Taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla."

Futbola Almanya'da başlayan Özer, 2005 yılında o zamanki adıyla Büyükşehir Belediye Ankaraspor'a transfer olarak Türkiye'ye adım attı. Daha sonra sırasıyla Keçiörengücü, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, B.B Erzurumspor, Sivasspor ve Bursaspor formalarını giydi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.