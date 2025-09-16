15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-2
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
2-2
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Özbalta: "Minimum hata yapan kulüpler sezon sonu ilk 7'de olacak"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Sakaryaspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından, sezon sonunda başarı için minimum hata yapmanın önemine vurgu yaptı. Takımın tempoyu yükseltmek istediğini belirten Özbalta, uzun maratonda hedeflerinin ilk 7 içinde yer almak olduğunu söyledi.

calendar 16 Eylül 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özbalta: 'Minimum hata yapan kulüpler sezon sonu ilk 7'de olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Minimum hataları yapan kulüpler sezon sonu ilk 7, ilk 3 ve ilk 2'de olacak. İnşallah minimum hata yapan kulüpler arasında oluruz." dedi.
 
Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK'nin tempoyu yükseltmek isteyen bir takım olduğunu söyledi.
 
Her daim hataların göz önünde bulundurulduğunu belirten Özbalta, "Hücum oynamaya çalışıyoruz savunma da yapmaya çalışıyoruz. Hızlı kontrataklara karşıda çalışmalar yapıyoruz ama bugünkü golü ben de beklemiyordum. Hataları gidermek için buradayız, zaten minimum hataları yapan kulüpler sezon sonu ilk 7, ilk 3 ve ilk 2'de olacak. İnşallah minimum hata yapan kulüpler arasında oluruz." diye konuştu.
 
Özbalta, şöyle konuştu:
 
"Bugün pozisyon, oyun ve topun ayağımızda kalması anlamında bayağı olumlu bir gündü. Gerçekten 38 müsabakalı bu sene daha da uzun bir maraton, ciddi rakipler var, herkesin iyi kadroları var. Bunun üzerine koyarak devam etmek durumundayız, artık 3-4 günde bir maç oynayacağız. Buralardan alabileceğimiz maksimum puanlarla o ilk 7 bandının içinde durup sezon sonuna girdiğimizde önü, ortası ve sonunu planladığımız da son 8 maça geldiğimizde istediğimiz noktada olup oradan sonra bir daha vites yükseltip inşallah bitirmek istediğimiz noktada yarışı bitiririz. Bu işe başladığımızda aslında çok hücumu düşünen bir ekiptik halen daha bu devam ediyor."
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.