Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen, transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Ozan Kabak'la ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Genç defans oyuncusu bir başka Alman ekibi Hoffenheim ile anlaşmaya vardı.



GÖRÜŞMELER AVUSTURYA'DA OLDU



Hoffenheim ve Schalke yetkilileri, Avusturya'da bu konuyu görüşmeye başladı. Futbolcunun, bonservis için 7 milyon euro Hoffenheim tarafından ödenecek. Ayrıca anlaşmaya bağlı olarak bonusların da olduğu ifade edildi. Ozan Kabak, Hoffenheim'da 5 numaralı formayı terletecek.



TRANSFER SONRASI İLK SÖZLERİ



Ozan Kabak transferinin ardından yaptığı açıklamada, ""Hoffenheim'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri ve özellikle genç oyuncuları başarılı bir şekilde geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip" ifadelerini kullandı.



GALATASARAY'DA PARLAMIŞTI



22 yaşındaki stoper, Galatasaray altyapısında parlamış daha sonra 11 milyon euro bedel karşılığında Stuttgart'a transfer olmuştu. Schalke futbolcuyu 15 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Liverpool'da kiralık oynadıktan sonra Ozan geçen sezonu Norwich City ekibinde geçirmiş ve 13 maçta 1104 dakika süre almıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ