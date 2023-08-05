Ozan Kabak'a Milan'dan kanca

Savunma takviyesi düşünen Milan'da gündeme Milli stoper Ozan Kabak'ın geldiği belirtildi.



La Reppublica'nın haberine göre Gabbia'yı Villarreal'e kiralayan ve Simon Kjaer'in de ayrılık talebi nedeniyle Ozan Kabak isminin gündeme geldiği belirtildi. Hoffenheim'de top koşturan Ozan Kabak için Alman kulübünün 10-13 milyon euro arası bonservis talep ettiği belirtildi.



Ayrıca haberde, Torino ve Roma'nın da Ozan Kabak'la ilgilendiği bilgisine yer verildi.



GEÇEN SEZON 4 GOL 4 ASİST YAPTI



2019'da Galatasaray'da Stuttgart'a 11 milyon euroya transfer olan Ozan Kabak, 6 ay sonra Schalke'ye 15 milyon euroya transfer olmuştu. Liverpool ve Norwich'te kiralık oynayan Ozan Kabak, geçen yıl ise Hoffenheim'a 7 milyon euroya transfer olmuştu.



Ozan Kabak geçen sezon Hoffeinheim'da çıktığı 33 maçta 4 gol 4 asistlik sürpriz katkı sağlamıştı.



