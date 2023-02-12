Yüreklerimizi yakan Kahramanmaraş merkezli depremler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de pek çok ailenin ocağına ateş düşürdü. Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji'nin 12-14 yaş arası 25 kız ve erkek voleybolcusunun tamamı ile veli, öğretmen ve antrenörlerden oluşan 10 kişi Adıyaman'da yıkılan otelin altında kalarak hayatını kaybetti. 3 Şubat günü şampiyonluk hedefiyle Adıyaman'a gelen 25 çocuk sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür muavini ve 2 antrenörden oluşan 39 kişilik Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji kafilesi 4 yıldızlı Grand İsias Hotel'de konaklamaya başladı.



HEDEFLERİ ŞAMPİYONLUKTU



Hem kızlarda hem erkeklerde şampiyon olarak KKTC'yi temsil etmeye hak kazanan Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji, Adıyaman'daki turnuvaya da çok iyi başladı. Erkekler Adana temsilcisini 3-1, kızlar ise Niğde ekibini 3-0 yendi. Maçların ardından salonda zafer pozları veren iki takım geçen sene ikinci olarak kaçırdıkları Türkiye şampiyonluğunu bu sene kazanma hayalini yaşıyordu. Adıyaman'daki bölge şampiyonası onları şubat ayı sonunda Manisa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na taşıyacak bir ara hedefti. Ne var ki, 6 Şubat'ta meydana gelen Deprem tüm hayatları söndürdü. Depremde yıkılan otelden çıkamayan çocuklar maalesef hayatlarını kaybetti.



"OTEL ADETA ORTADAN KIRILDI"



13 yaşındaki oğlu Aras'ın maçlarını izlemek için kafileye dahil olan baba Murat Aktuğralı, Hürriyet'e biricik oğlunu, diğer sporcu arkadaşlarını, ve öğretmenleri yitirdiği anları şöyle anlattı: "Takım ruhunu güçlendirme adına çocukları 3-4 yataklı odalara yerleştirdik. Biz veliler de otelin arka bölümüne denk gelen odaları aldık. Akşam yemeğinden sonra bir süre lobide oturup sohbet ettik, güldük, eğlendik. Sonra odalara geçildi. Sabaha karşı her şey 15-20 saniyelik bir süreçte bittti. Otel adeta ortadan kırıldı ve olduğu yere çöktü. Yıkılış şekline göre bizim odalar daha az hasar gördü ve çıkma şansımız oldu. 39 kişilik okul kafilemizden ben, diğer veliler Pervin Aksoy İpekçi, Recep Kılıç ile müdür muavini Esra Özberkman çıkabildik. Diğer 35 kişi enkaz altındaydı.



"EVLATLARIMIZI KURTARAMADIK"



Dışarıda şiddetli bir yağmur yağıyor, ne yapacağımızı bilemez halde dövünüyorduk. Evlatlarımıza seslendik ama hiç cevap gelmedi. Benim gibi kızı Havin'i enkaz altında kalan veli arkadaşım Recep Kılıç ve kızı Serin enkaz altında kalan Pervin Aksoy İpekçi ağlayarak, enkazı kendi imkanlarımızla açmaya çabaladık. Otelde kalan başka misafirleri kurtardık ama çocuklarımıza ulaşamadık. Büyük üzüntü içindeyiz." Depremin ardından diğer sporcuların velileri, KKTC hükümetinin tahsis ettiği, Tarım Bakanı ve sivil savunma ekiplerinin de bulunduğu uçakla Adıyaman'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında düne kadar 35 kişinin 25'inin cesedine ulaşıldı. Çalışmaların devam ettiği bölgede ulaşılan cenazeler her gün KKTC'ye gönderiliyor. Cenazelerin bir bölümü dün KKTC'de törenle toprağa verilirken gözyaşları sel oldu.



"SEN ŞAMPİYONSUN OĞLUM"



Depremde hayatını kaybeden Gazi Mağusa Türk Koleji Erkek Voleybol Takımı sporcusu İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, yürek burkan bir paylaşımda bulundu: "Sen şampiyonsun oğlum. Hepiniz şampiyonlarımızsınız. Meleğim, merhametlim, canımdan canım, İzcan'ım. Efsaneleri oldunuz bu ülkenin, hep öyle kalacaksınız! İnatla, ısrarla, inanarak, 'Anne şampiyon olmaya gidiyorum' demiştin. Evet annem... Şampiyonsunuz... Hepiniz birer şampiyonsunuz ve bir ülke, tüm Kıbrıs, size ağlıyor şimdi. Seni asla unutmayacağız; nefes aldığım sürece benimle olacaksın. Hepiniz, adlarınızla, gülüşlerinizle, anılarınızla bize nefes olacaksınız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ