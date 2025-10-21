21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Osman Zeki Korkmaz'dan 'istifa' açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, istifa edeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

21 Ekim 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Zeki Korkmaz'dan 'istifa' açıklaması
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, istifa etmenin gündeminde olmadığını söyledi.

Korkmaz, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftalarda oluşan puan tablosundan memnun olmadığını belirtti.

Taraftarların serzenişlerini anlayışla karşıladığını anlatan Korkmaz, "Ne yaptığını bilerek ve büyük bir kararlılıkla Sivasspor'u daha iyiye götüreceğiz." dedi.

Sezon başında doğru zamanda, doğru adımlarla ve doğru ekonomiyle Süper Lig'e çıkma hedefi koyduklarını dile getirdiğini anımsatan Korkmaz, "Doğru zaman belki bu sezon sonu ama belki de değil. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Sahada daha özgüvenle davranan bir hale gelmemiz lazım." diye konuştu.

Korkmaz, en kısa zamanda maç kazanmaya başlayacaklarını ifade etti.

Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Korkmaz, bu sıkıntıları aşmak için de çalıştıklarını dile getirdi.

- "İstifa gündemimizde yok"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında tribünlerden istifaya davet edilmesiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, şunları kaydetti:

"Asla öyle bir şey gündemimizde yok. Anlayışla karşılıyorum, saygı duyuyorum ama böyle bir gündem yok. O yüzden taraftarlarımıza saygı duyuyorum, sokakta gezerken de gelip şikayetlerini bana söyleyebilirler. Buradayız ve ne yaptığımızı biliyoruz. Takımı doğru zamanda, doğru ekonomiyle ve doğru şekilde bir üst lige taşıyacağız. Saha sonuçları ve takım performansında beklenmedik dramatik düşüşler olur, o zaman şapkayı tekrar önümüze koyarız. Ne yaptığını bilen, sorumluluk alabilen insanlarız."

Ankara Keçiörengücü maçının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıklamalarım biraz yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Ferhat Gündoğdu ile pozisyonlar üzerinden Sivasspor'un hakkının yendiğiyle ilgili gizli görüşmeler olmadı. Hakemlerin bize karşı davranışıyla ilgili maç yönetirken ki tavırlarıyla ilgili başkanımız tarafından bir şikayetimiz olmuştu. O da konuyu öğrenmek için bizi aradı. Biz de kendisine durumu anlatmıştık. Asla bir pozisyon ya da bir beklenti içerisinde olarak bir gizli görüşme değil bu. Anlatmak istediğim şey hakemlerin maç yönetirken ki tavırları. Bundan sonra zaten daha bahsetmeyeceğim. Biz kendi işimizi yapacağız. Maçın sonunda anlatırken bunu konuların arasında hızlı bir şekilde anlattığım için bu farklı yerlere çekilmiş olabilir. Tekrar düzeltiyorum, Sayın Ferhat Gündoğdu bizi zaten herkese karşı yaptığı gibi açık bir iletişimle şikayetimizi dinlemek için aradı. Biz de kendisine konudan bahsettik, konu tamamen bununla alakalıdır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
