Osman Zeki Korkmaz: 'Buhranı dağıttığımızı düşünüyorum'

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
0-2
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
0-1
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
1-2
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
2-1
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
2-0
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
4-0
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
0-0
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
1-0
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
3-1
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
0-1
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
3-3
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
2-4
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
0-2
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
3-0
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
2-1
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
0-0
13 Eylül
Everton-Aston Villa
0-0
13 Eylül
Fulham-Leeds United
1-0
13 Eylül
Newcastle-Wolves
1-0
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
0-3
13 Eylül
Brentford-Chelsea
2-2
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
2-0
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
1-2
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
0-1
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
2-0
13 Eylül
Cagliari-Parma
2-0
13 Eylül
Juventus-Inter
4-3
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
1-3
13 Eylül
Nice-Nantes
1-0
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
1-2
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
3-1
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
3-0
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
3-5
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
1-090'
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
2-2
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
2-1
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
2-1
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-1
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
0-3
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
2-0
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
1-0
13 Eylül
Altach-LASK
1-0
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
3-0
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
3-1
13 Eylül
Thun-Basel
1-3
13 Eylül
FC Zürich-Servette
2-1
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
1-0
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
3-1
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
3-1
13 Eylül
FC Porto-Nacional
1-0
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
1-270'
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
3-1
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
1-1
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
2-2
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
2-1
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-1
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
2-2
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
2-2
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
1-1
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
0-3
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
1-0
13 Eylül
Swansea City-Hull City
2-2
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
0-1
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
0-1
13 Eylül
Wrexham-QPR
1-3
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
3-1
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
1-0
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
2-1
13 Eylül
Barnsley-Reading
3-2
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
0-1
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
0-2
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
1-1
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
2-3
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
1-1
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
2-1
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
1-1
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
1-1
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-0
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
1-2
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
0-0
13 Eylül
Modena-Bari
3-0
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
0-1
13 Eylül
Pescara-Venezia
2-2
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
1-1
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
1-2
13 Eylül
Cadiz-Eibar
1-0
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
1-5
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
1-0
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
3-1
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
2-1
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
2-2
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
1-1
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
1-1
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
1-0
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
0-0
13 Eylül
Leixoes-Farense
0-2
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
2-0
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
5-0
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
1-0
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
0-0
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
0-2
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
5-1
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
1-0
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
0-2
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
1-2
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
1-4
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
2-2
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
1-4
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
0-4
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
0-5
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
3-1
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
6-1
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
3-1
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
2-1
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
1-2
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
3-2
13 Eylül
Egersund-Stabaek
1-1
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
1-2
13 Eylül
Ranheim-Aasane
5-2
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
0-1
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
1-5
13 Eylül
Start-Kongsvinger
2-3
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
1-0
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
0-0
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
1-1
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
1-2
13 Eylül
Rangers-Hearts
0-2
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
3-3
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
0-5
13 Eylül
Ayr United-Ross County
1-1
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
0-0
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
0-2
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
5-0
13 Eylül
Atromitos-Aris
1-2
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
1-2

Osman Zeki Korkmaz: "Buhranı dağıttığımızı düşünüyorum"

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Sarıyer maçının ardından konuştu.

calendar 14 Eylül 2025 00:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Zeki Korkmaz: 'Buhranı dağıttığımızı düşünüyorum'
Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Korkmaz, Özbelsan Sivasspor'un Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında EMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor gibi büyük bir camianın teknik direktörü olarak bir maç kazandıkları için çok konuşmak istemediğini belirtti.

Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Korkmaz, "Uzun süredir kulübün üzerinde gezen bulutları ve buhranı dağıttığımızı düşünüyorum." dedi.


Tutarlı bir teknik adam olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bugün bir maç kazandık diye bir sürü şeyi övgüyle anlatamam. Sezona başlarken zor bir sezon geçireceğimizi söylemiştim. Ama bir avantajımız vardı ne yaptığımızı biliyorduk. Nasıl hazırlandığımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyorduk." diye konuştu.

Korkmaz, kulübü ilk önce ekonomik külfetlerden kurtarmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fayda maliyet eğrisini göz önünde bulundurarak transfer yapmamız gerekiyordu. Bu yüzden son haftaya kadar beklemek zorunda kaldık ve gece yarısı bir transfer yaptık. Bunların ana sebebi kulübü mali olarak koruma çabamızdı. Kulübü mali olarak korurken ilk 4 hafta belirli bir kitlenin gözünde bir şeyler kaybettim, öyle düşünüyorum. Psikolojik olarak buna da hazırdım. Popüler kültürde devam edip aynı şekilde sezon başı pek çok transfer yapıp kulübü biraz daha içinden çıkılmaz durum içerisine sokabilirdik, buda bir çözümdü. Ama bu uzun süre üst liglerde güvenli bir ekonomiyle, sportif bir temelle en üst seviyede devam etmesini hayal ettiğimiz Sivasspor için iyi bir adım olmazdı. Sezon başında bu ligin bir kaç defa başlayacağını söylemiştim. Şimdi bizin için başladı, kafamızdaki takımı büyük oranda kurduk."

Yeni transferlerin henüz hazır olmadığını aktaran Korkmaz, katı şekilde kapanan takıma karşı disiplinli bir şekilde oynadıklarını ifade etti.

Korkmaz, futbolcularını ve teknik ekibini tebrik ederek daha yapacak çok işlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

 

 Reklam 
