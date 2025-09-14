Osman Zeki Korkmaz: 'Buhranı dağıttığımızı düşünüyorum'

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Korkmaz, Özbelsan Sivasspor'un Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında EMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor gibi büyük bir camianın teknik direktörü olarak bir maç kazandıkları için çok konuşmak istemediğini belirtti.Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Korkmaz,dedi.Tutarlı bir teknik adam olduğunu dile getiren Korkmaz,diye konuştu.Korkmaz, kulübü ilk önce ekonomik külfetlerden kurtarmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Yeni transferlerin henüz hazır olmadığını aktaran Korkmaz, katı şekilde kapanan takıma karşı disiplinli bir şekilde oynadıklarını ifade etti.Korkmaz, futbolcularını ve teknik ekibini tebrik ederek daha yapacak çok işlerinin olduğunu sözlerine ekledi.