Osman Özköylü: 'Antrenörlük kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok üzgün olduğunu ve antrenörlük kariyerinde ilk defa böyle kötü bir gidişatla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.



Son 5 haftadır maç kazanamayan Iğdır ekibinin çalıştırıcısı Özköylü, şunları kaydetti:



"Çok üzgünüz. maçın başında yediğimzi basit gol hafta boyunca yaptığımız planları boşa çıkardı. rakip golü bularak oyunu istediği formata döndürdü. Bu kadar tecrübeli bir takımın böyle şeyler yaşamasını anlayamıyorum. Antrenörlük kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bu kadar üst üste maç kaybetmemiştim. Basit goller yiyoruz. Şansız bir penaltıyla da isteğimi kayboldu. 2-0'dan sonra da ne kadar çaba gösterseniz fayda etmiyor. Bir takımın her maç iyi istatistikler yapıp bu durumda olması enteresan. Toparlamaya çalışıyoruz, eksikleri oyunculara gösteriyoruz. Aynı şeyleri sonuç olarak yaşamak acı oluyor. Geldiğimiz nokta bizim için çok olumsuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Rakibin 3 pozisyonu yok ama 2-0 kaybediyorsunuz, kime ne anlatacağız? Gerçek olan sonuç ve kaybettik. Ne kadar iyi ve doğru oynasanızda da skora yansıtamıyoruz. Haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. Bizden beklentilerin karşılığını verememek üzücü. Başkanımız da çok üzgün, telafi etmeye çalışıyoruz. İyi bir arabamız var ama sürekli patinaj yapıyoruz. Herkesten çok özür diliyorum."







