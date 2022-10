"ŞAMPİYONLUK BOYNUMUZUN BORCUYDU"

ÇAKMAK'IN PSİKOLOJİK ETKİSİ...

"ANLAT, GÖSTER, UYGULA VE İSTE"

"ORGANİZASYON KALİTESİ YÜKSEKTİ"

"TESADÜF OLMADIĞINI DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

AMPUTE FEDERASYONU KURULACAK MI?

"ENERJİMİN TAKIMA ETKİSİ ORTADA"

"2024 VE 2026 HEDEFLERİMİZ VAR"

"GELİŞİN, DEĞİŞİN"

"ÖDÜL YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMALIYIZ"

"HAITI MAÇINI TEKRAR OYNAMAK İSTERDİK"

CAMİDE, DUYGULANDIRAN ANLAR...

OSMAN ÇAKMAK İLE KISA KISA

2022 Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 yenen Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonluğunu kazandı. İki Avrupa şampiyonluğu bulunan Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak,yaptı.gelecek adına iddialı mesajlar verdi. İşte Osman Çakmak'ın açıklamaları...Yılların verdiği bir özlem, azim ve istek vardı. Bizim çalışmalarımız her zaman şampiyon olacakmışız gibiydi. Böyle bir parolayla yola çıktık. Türk milletini mutlu ettik. Bu zaten boynumuzun borcuydu. Dünya Kupası'nda penaltı kaçırmıştım. O gün bir söz verdim. 'Türk halkı hakkını bana helal etsin' demiştim. Yıllar sonra kupa aldık. Sözümü tuttum.Angola'yı göz ardı etmemek lazım. 2018'deki oyunu hatırlayın. 50 dakika gol atamadık. Koşan ve rakibi bozan bir takımdı. Hareketli olduğumuz zaman yenebileceğimizi oyuncularımıza söyledik. Özbekistan maçından sonra zaten başarı duygusunu iyice aşıladık. Futbolcularla konuştuğumda, 'Yapamazsak ne olur? Maça çıkmasak bile ikinciyiz' dedim. 'Antrenmanda yaptıklarımızı uygulayın, kazanacaksınız' diye uyardım. Şükürler olsun ki şampiyon olduk.Disiplin ve planlı çalışma başarının sırrı diyebiliriz. Futbolun yeni antrenman modelleri ve trendleri var. Bunu futbolcuya iyi anlatmak gerek. Anlat, göster ve uygula. Biz buna bire ekleme yaptık. Anlat, göster, uygula ve iste diyoruz biz. Bunu uyguladık ve başardık. Çalışkan bir ekibiz. Ekibimiz sabah 6'da kalkar gece 1'e kadar çalışır, işini bitirir. Kamplarda bir araya gelebiliyoruz. Kamplar dışında da sürekli istişare halindeyiz. Hepimizin ortak noktası ay-yıldızdır. Bunun üzerine kafa yoruyoruz.Ayrıca inanmak çok önemli. Allah'a şükür inançlı insanlarız. Edirne'den Hakkari'ye yurdun dört bir tarafından insanlar dua etti. Ben mayına bastığımda vatan için mücadele ediyorduk. Bizim ortak noktamız hep ay-yıldızdır.Çok güzel bir organizasyon oldu. Her açıdan. TFF'ye, bakanlığımıza teşekkür ederim. TFF'nin bu kadar işin içinde olması önemli. Herkes taşın altına elini koydu. Mehmet Büyükekşi, yönetimiyle birlikte ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Gelen ülkeleri de iyi ağırladık. Organizasyonun kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Arjantin de yapmıştı ama zeminler kötüydü. TFF tüm sahaları bize teslim etti. Malzeme desteği verdi. Sponsorlar, herkes çok mutlu. Güçlü rakipleri yendik sanırım onlar da mutludur (gülüyor).Zirvenin rüzgarı sert esiyor. Zirvede kalıcı olmak için genç milli takımlara mutlaka bir bakmak gerek. Göreve geldikten sonra planlama yaptık. Engelli kardeşlerimize ulaşıyoruz. Herkesin bir alternatifi olması gerek. Kulüplerimiz altyapıda oynatıyordu ama genç oyuncular orada sıkıntı yaşıyordu. Altyapının çok önemli olduğunu biliyorum. Kardeşlerimizi daha çok bir araya getirmemiz gerek. Önümüzdeki hedeflere konsantreyiz. 2026'da bu kupaya bir kardeş daha bulacağız. Başarımızın tesadüf olmadığını tüm dünyaya duyurmamız lazım.Doğru. Kurumsal yapı çok önemli. Bunu sağlamamız lazım. Ampute Futbol Federasyonu olmalı. Bunu kurarsak artık kurumsal hale gelmiş olacağız. İyi bir çalışma ile her zaman söz sahibi olabiliriz. 30 tane kulübümüz var. İstanbul'da 4 takım var. Birçok ilde de var. Spor Bakanımız, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ile birlikte takip ediyorlar. Yöneticilerimizin atacağı adımlar elbette çok önemli.11 yaşından beri böyleydim (gülüyor). Bu enerjinin takıma pozitif yansıdığını düşünüyorum. Sonuç da ortada. Ben kenarda hırslı olursam, oyuncularım da olur. Önceden bazı cümleleri çekinerek kuruyorduk. Dünya şampiyonu olunca şimdi rahatlıkla cümleler kuruyoruz.2024 Avrupa Şampiyonası sonrasında da 2026 Dünya Kupası hedeflerimiz var. Hepsini şampiyon tamamlamamız gerekiyor. Bu yönde de çalışacağız. Biz Fas'a yenilseydik ne yorum yapardı spor yazarları? 'Ya bu ülkede engelli yok, ya da Osman hoca takımı iyi hazırlayamıyor' derlerdi belki de. Göreve geldikten sonra 62 değişik arkadaş çağırdık. Takım birlikteliğini önem veriyoruz. Takım oyununa hangi arkadaşın daha verimli olduğuna çok dikkat ediyoruz. Ampute'de kaleciyle birlikte 7 kişi oynuyoruz. Ama her bölgedeki alternatiflere baktık. Oyuncularımızı detaylıca inceliyoruz.Her zaman kendilerini geliştirsinler. Ben de mutlu oluyorum. Ayrıca bu bir bayrak yarışıdır. Yarın bayrağı teslim ettiğimizde, göreve gelecek kişi, arkadaşımız iyi bir ekip oluştursun. 'Benim sistemim bu. Ben de onları eklemek istiyorum' diyebilmeli. Sporcuların fikirleri önemli. Biz her zaman oyuncularımızın fikirlerine de değer verdik.Yüzde yüz bağlanmalı. Takdir aldığında bir çocuğa hediye alıyorsan başarıya karşılık bir ödül olmalı. Herkes Türk Milli Takımı nasıl çalışıyor diyordu. Pandemi sürecinde hazırlanırken, herkes evindeyken bu çocuklar çalışıyordu. Testimiz negatif çıksın biz pozitif düşünelim diyorduk. Sporcu bir kardeşim, 'Ya iptal olursa' dedi. Ben de ya olmasa dedim ve ikna oldu.Haiti maçı. 29 gol pozisyonuna girdik ve 1 gol atabildik. O maçı yeniden oynamak isterdik. 14'ü de net pozisyondu.Tüm kulüplere teşekkür ederim. Statlarıyla bizi Türk halkıyla buluşturdular. O atmosferi uluslararası ülkelere ders niteliğinde verme konusunda yardımcı oldular. Projeye dahil oldular. Türk halkının desteğini zaten tartışamam. Bize çok güzel mesajlar geldi. Bir şey anlatayım. Örneğin; camiye namaza gidiyoruz. Orada bizden yaş olarak büyük abilerimiz eğilip ayakkabılarımızı giydiriyor. 'Biz sizin için ne yapsak azdır' diyorlar. Her sporda planlı çalışmak gerekiyor. Böylelikle daha başarılı olabiliriz.Herkesin huzurlu ve mutlu olmasıArmağan olsunFatih TerimKaptanken İngiltere'ye attığım gol2 gün önce, sevinçtenKaçırdığım penaltıEnerjiMenemen