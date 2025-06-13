Phoenix Suns'ın yıldız forveti Kevin Durant'in takası çok yakında gerçekleşebilir. Arizona Sports 98.7 FM'den John Gambadoro'nun verdiği bilgiye göre, Durant'in önümüzdeki hafta başka bir takıma gönderilmesi bekleniyor.Larry Brown Sports'tan Darryn Albert'in aktardığına göre Gambadoro,ifadelerini kullandı.Phoenix, Durant ve menajeri Rich Kleiman ile birlikte, NBA Draftı'ndan önce uygun bir takas ortağı bulmak için aktif olarak çalışıyor.Durant ile ilgilenen takımlar arasında New York Knicks yer almıyor. ESPN, Knicks'i potansiyel adaylar arasında gösterse de, New York Post'tan Stefan Bondy'e göre Knicks cephesi herhangi bir takas görüşmesinde yer almıyor.36 yaşındaki Durant, bu sezon 75 maçta 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.Phoenix, sezonu 36–46'lık dereceyle Batı Konferansı'nda 11. sırada tamamlayarak playoff dışında kaldı. Bu sonuçlar, kadroda köklü bir yeniden yapılanmanın sinyallerini verdi. Takım, sezon sonunda başantrenör Frank Vogel ile de yollarını ayırmıştı.Toronto Raptors, Durant takasında ciddi bir aday olarak öne çıkıyor. Raptors; Scottie Barnes, Gradey Dick gibi genç yeteneklerin yanı sıra geleceğe dönük draft haklarına da sahip.San Antonio Spurs'ün de Durant ile ilgilendiği öne sürülüyor. Lig kaynaklarına göre Durant, özel bir görüşmede Spurs'ü potansiyel bir hedef olarak dile getirdi.Suns yönetiminin önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması ve bir anlaşmanın NBA Draftı öncesinde veya draft sırasında tamamlanması bekleniyor.