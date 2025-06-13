Milot Rashica'dan ayrılık yanıtı!

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, hakkındaki ayrılık haberlerini yalanladı ve siyah-beyazlılarda bir sorun olmadığını söyledi.

calendar 13 Haziran 2025 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Milot Rashica'dan ayrılık yanıtı!
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Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, hakkındaki transfer ve ayrılık haberlerine cevap verdi.

"SORUN YOK"

28 yaşındaki futbolcu, hakkındaki ayrılık haberlerini yalanladı. Rashica, "Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmem var. Şu anda orada kendimi rahat hissediyorum ve bir sorun yok." dedi.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 12 asist yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Kosovalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.


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