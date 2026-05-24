24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
1-145'
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-1119'
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
16:00
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Hakan Safi'den 'Rafael Leao' iddalarına yalanlama!

Fenerbahçe'de Hakan Safi cephesi, Rafael Leao transferiyle ilgili ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu açıklayarak, dezenformasyon yapan hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin resmi seçim kampanyası hesabından yapılan açıklamada, son günlerde gündeme gelen Rafael Leao transferiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, bir ajans tarafından servis edildiği öne sürülen haberin "maksadı belli hesaplar" tarafından aynı ifadelerle yayıldığı savunularak, söz konusu iddiaların tamamen yalan olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Hakan Safi'nin seçim süreci boyunca temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi benimsediği vurgulanırken, aynı hassasiyetin tüm taraflarca korunması gerektiği mesajı verildi.

Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasına ilişkin detaylı açıklamaların 7 Haziran öncesinde paylaşılacağı belirtilirken, kongre üyelerinin sandığa "kafaları rahat ve soru işareti olmadan" gitmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

Kampanya ekibi, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan gündemin "kalitesiz bir operasyon çabası" olduğunu savunurken, dezenformasyon yaptığı belirtilen sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

İşte açıklamanın tamamı:

"Dün gece Rafael Leao transfer çalışması hakkında bir ajans tarafından gönderilen ve maksadı belli olan hesaplar tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden kullanılan sözde haber yalandır.

Fenerbahçe SK Başkan Adayı Sn. Hakan Safi, bugüne kadar temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi sürdürülmesi için çok net bir duruş sergilemiştir. Seçim kampanyası sürecinde de herkesten beklentisi budur.

Fenerbahçe'nin futbol planlaması hakkında açıklamalar 7 Haziran öncesinde yapılacak ve kongre üyelerinin sandığa kafaları rahat, hiçbir soru işareti olmadan gelmesi sağlanacaktır.

Bu kalitesiz operasyon çabasını Fenerbahçe kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağını da siz kıymetli Fenerbahçelilerle paylaşmak isteriz. Kimsenin ucuz seçim stratejileriyle Fenerbahçelileri kandırmasına izin vermeyeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
