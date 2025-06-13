Acun Ilıcalı'nın istifasındaki 2 sebep!

Fenerbahçe'de Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Acun Ilıcalı'nın istifa sebepleri ortaya çıktı.

calendar 13 Haziran 2025 08:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'nın istifasındaki 2 sebep!
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Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde ayrılan Acun Ilıcalı'nın vedasının arkasındaki iki sebep ortaya çıktı.

EN BÜYÜK SEBEP MOURINHO

Ilıcalı'nın görevini bırakmasındaki en büyük sebebin Jose Mourinho olduğu öne sürülüyor.

Portekizli hoca ile Başkan Ali Koç'un devam etmesi, istifanın birinci sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü Ilıcalı yeni sezonda Mourinho'nun gitmesini istedi fakat Koç ise bu öneriye pek sıcak bakmadı.

İKİNCİ SEBEP TRANSFER YETKİLERİNİN ALINMASI


İkinci sebep futboldaki bütün transfer yetkilerinin elinden alınması olarak aktarılıyor. Koç'un, Ilıcalı'ya "Sen sadece iletişimle ilgilen" dediği öğrenildi. Bu gelişmelerin üzerine Ilıcalı'nın, Sarı-Lacivertliler'den ayrılış sürecinin hızlandığı ve kendi isteği ile veda ettiği resmi kaynaklardan ifade edildi. 


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