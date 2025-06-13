Everton'dan Fred'e kanca!

Premier Lig ekibi Everton, Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 13 Haziran 2025 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 11:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Everton'dan Fred'e kanca!
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi. İngiliz kulübünün, Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertlilere yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı öğrenildi.

TEKRARDAN PREMİER LİG İHTİMALİ

Teknik Direktör David Moyes'un, takımın orta sahasını güçlendirmek adına Fred transferine öncelik verdiği bildirildi. Son 2 sezonunda Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Fred, İngiltere'den gelen tekliflerle yeniden Premier Lig'e dönme ihtimaliyle karşı karşıya.


Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli yönetim en az 18 milyon Euro bonservis talep ediyor. Transfer görüşmeleri önümüzdeki günlerde hız kazanabilir. 


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