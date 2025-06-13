Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi. İngiliz kulübünün, Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertlilere yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı öğrenildi.
TEKRARDAN PREMİER LİG İHTİMALİ
Teknik Direktör David Moyes'un, takımın orta sahasını güçlendirmek adına Fred transferine öncelik verdiği bildirildi. Son 2 sezonunda Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Fred, İngiltere'den gelen tekliflerle yeniden Premier Lig'e dönme ihtimaliyle karşı karşıya.
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli yönetim en az 18 milyon Euro bonservis talep ediyor. Transfer görüşmeleri önümüzdeki günlerde hız kazanabilir.
TEKRARDAN PREMİER LİG İHTİMALİ
Teknik Direktör David Moyes'un, takımın orta sahasını güçlendirmek adına Fred transferine öncelik verdiği bildirildi. Son 2 sezonunda Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Fred, İngiltere'den gelen tekliflerle yeniden Premier Lig'e dönme ihtimaliyle karşı karşıya.
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli yönetim en az 18 milyon Euro bonservis talep ediyor. Transfer görüşmeleri önümüzdeki günlerde hız kazanabilir.
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