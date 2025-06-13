Philadelphia 76ers, 2025 NBA Draftı'nda fark yaratabilecek bir oyuncu seçme hedefi doğrultusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor.The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'nin haberine göre, Sixers bu kapsamda San Antonio Spurs ile 2. sıra hakkını almak üzere iletişime geçti.Hâlihazırda 3. sıradan seçme hakkına sahip olan Sixers, Rutgers Üniversitesi'nin yıldızıhedefliyor. Harper'ın, Duke'un süper yeteneği Cooper Flagg'in ardından 2. sıradan seçilmesi bekleniyor.Geçen sezon Rutgers formasıyla 19.4 sayı, 4.6 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalayan Harper, All-Big Ten üçüncü takımına seçilmişti.Philadelphia cephesi, eğer 2. sıraya yükselemezse Harper'ın takım arkadaşı Ace Bailey'i seçme konusunda kararsız. Ayrıca Baylor'dan VJ Edgecombe veya Texas'tan Tre Johnson gibi isimlerin de daha uygun profiller olarak değerlendirildiği belirtiliyor.Bu sezon 24-58'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alan Philadelphia, 2017'den bu yana ilk kez playoff'ların dışında kaldı. Joel Embiid ve Paul George'un uzun süreli sakatlıkları, sezonu olumsuz etkileyen en büyük etkenlerdi.NBA Draftı, 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.